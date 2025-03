Von Peter Laudenbach

Am Berliner Ensemble singt der Filmstar Alexander Scheer an diesem Donnerstag auf der großen Bühne Songs seines Idols David Bowie, und wie so oft ist das Theater ausverkauft. Schon am Freitag folgt die nächste Premiere, die Uraufführung des neuen Stücks der Dramatikerin Tena Štivičić. Die letzte große Premiere, Brechts „Heilige Johanna“, liegt gerade mal drei Wochen zurück und war ein Triumph der Ausnahmeschauspielerin Stefanie Reinsperger. Das BE ist ein hochtourig arbeitendes Theater mit einem glänzenden Ensemble und hervorragenden Auslastungszahlen. Das offenkundig sehr professionell gemanagte Haus ist sowohl künstlerisch wie beim Publikum enorm erfolgreich. Aber seit Kurzem rumpelt es vernehmlich hinter den Kulissen.