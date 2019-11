Das Hauptquartier der Berlinale ist umgezogen, die neuen Chefs bitten in die lichte Glasarchitektur des Gebäudes Potsdamer Platz 11. Mariette Rissenbeek kommt aus einem organisatorischen Meeting, zur Zeit müssen neue Leinwände für das Festival gefunden werden. Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter, kommt direkt aus dem Kino - ein Chef, der möglichst jeden Film selbst gesehen haben will. Die Lockenpracht, sein Markenzeichen als Leiter des Festivals in Locarno, ist inzwischen deutlich gestutzt.