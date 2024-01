Von Susan Vahabzadeh

Das Programm für die 74. Berlinale ist fertig: Andreas Dresens neuer Film "In Liebe, Eure Hilde", der von Widerständlern der Roten Kapelle während des Dritten Reichs handelt, ist einer von drei deutschen Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Bären, der am 15. Februar beginnt. Auch "Ivo" von Eva Trobisch und Matthias Glasners "Sterben" mit Corinna Harfouch und Lars Eidinger konkurrieren um den Hauptpreis. Dazu noch ein österreichischer Film, das Historiendrama "Des Teufels Bad" von Veronika Franz und Severin Fiala ("Ich seh, ich seh"). "Treasure", der neue Film von Julia von Heinz mit Lena Dunham, wird zwar als Gala seine Weltpremiere bei der Berlinale haben, nimmt aber nicht am Wettbewerb teil.