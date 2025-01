Von David Steinitz

Die Pressekonferenzen zur Vorstellung des Programms laufen bei den großen Filmfestivals in der Regel so ab, dass man in Cannes und Venedig kaum mitkommt beim Schreiben, weil so viele Stars und Filmknaller angekündigt werden. Bei der Berlinale hingegen blieb der Notizzettel in den vergangenen Jahren meist eher leer, was die großen Namen angeht. Der geringe Glamour-Faktor war schon unter dem vorletzten Berlinale-Chef Dieter Kosslick nicht immer, aber immer wieder ein Problem. Endgültigen Celebrity-Druckabfall gab es dann unter der Regentschaft der 2024 abgetretenen Berlinale-Doppelspitze Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian.