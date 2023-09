Berlinale:Hilfe von Martin Scorsese

Mehr als 200 internationale Filmemacher setzen sich in einem offenen Brief für den geschassten künstlerischen Leiter der Berlinale Carlo Chatrian ein.

Von David Steinitz

Starregisseur Martin Scorsese sowie mehr als 200 andere Filmemacher nehmen den geschassten Berlinale-Chef Carlo Chatrian in Schutz, wie das US-Branchenblatt Variety berichtet. Neben Scorsese haben Filmemacher aus aller Welt wie Claire Denis, Margarete von Trotta, Olivier Assayas, Paul Schrader und Christoph Hochhäusler einen offenen Brief unterschrieben und Chatrian ihre Unterstützung versichert.

Der 51-Jähirge Italiener hatte früher das Filmfestival von Locarno geführt. Seit 2019 bildet er gemeinsam mit Mariette Rissenbeek die Führungsspitze der Berlinale. Rissenbeck hatte bereits im März angekündigt, nach der Festivalausgabe 2024 in den Ruhestand zu gehen. Ende August dann hatte der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB), dem Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorsitzt, beschlossen, die Berlinale solle nach 2024 nur noch von einer Person geführt werden. Zunächst hatte Chatrian angekündigt, "konstruktive Gespräche über eine künftige Rolle im neuen Team" führen zu wollen. Am Wochenende dann hatte er in einem Statement aber auch seinen Rückzug bekannt gegeben - er sehe innerhalb der neuen Struktur keinen Platz mehr für sich in seiner Funktion als künstlerischer Leiter.

Die Filmemacher werfen Claudia Roth nun in ihrem Umgang mit Chatrian "unprofessionelles und unmoralisches Verhalten" vor. Er sei vielleicht kein "Showman in seiner ruhigen Art"; aber er sei immer ein ausgezeichneter Kenner und Unterstützer der Kinokultur weltweit gewesen. Dafür hätte man ihn nach Meinung der Unterzeichner auszeichnen und nicht indirekt rausmobben sollen. Sie fordern, Chatrian unbedingt bei der Berlinale zu halten. Für Claudia Roth ist der Brief kein guter Start für die Neustrukturierung bei Deutschlands größtem Kulturfestival, das ein Budget von über 30 Millionen Euro hat.