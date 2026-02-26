Für die Zukunft der Berlinale, die aktuell so düster aussieht wie noch nie, haben sich die Verantwortlichen am Donnerstag nun die bis dato dümmstmögliche Lösung ausgedacht: eine Hängepartie. Um kurz nach zehn Uhr am Donnerstagvormittag wurde im Auftrag von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ein Pressestatement verschickt. Es lautet: „Heute Morgen fand eine Aufsichtsratssitzung der KBB GmbH im Kanzleramt statt. Thema war die Berlinale. Die Gespräche über die Ausrichtung der Berlinale werden in den kommenden Tagen zwischen der Intendantin, Tricia Tuttle, und dem Aufsichtsratsgremium fortgesetzt.“
FilmWillkommen am Abgrund
Die Berlinale erlebt die schlimmste Krise ihrer Geschichte. Nahost-Debatten, Aktionismus und auch die deutsche Kulturpolitik beschädigen das Festival massiv. Die Zukunft von Intendantin Tricia Tuttle ist völlig unklar. Rekonstruktion eines Totalschadens.
Von David Steinitz
