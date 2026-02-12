Zum Hauptinhalt springen

FilmDie Berlinale hat ein Problem

Lesezeit: 5 Min.

In Cannes und Venedig ist meist mehr los auf dem roten Teppich als in Berlin. Lässt sich das ändern?
In Cannes und Venedig ist meist mehr los auf dem roten Teppich als in Berlin. Lässt sich das ändern? (Foto: Alexander Jantezko/Berlinale)

Klar, es gibt reizvollere Reiseziele als Berlin im Februar. Aber wenn das Festival nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will, muss es dringend wieder mehr Stars in die Hauptstadt holen.

Von David Steinitz

Die gute Nachricht: Steven Spielberg, Fatih Akin, Pedro Almodóvar, Werner Herzog, Maggie Gyllenhaal, Emerald Fennell, Danny Boyle und David Fincher haben neue Filme gedreht. Die schlechte Nachricht: Keiner von ihnen kommt zur Berlinale.

