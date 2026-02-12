Die gute Nachricht: Steven Spielberg, Fatih Akin, Pedro Almodóvar, Werner Herzog, Maggie Gyllenhaal, Emerald Fennell, Danny Boyle und David Fincher haben neue Filme gedreht. Die schlechte Nachricht: Keiner von ihnen kommt zur Berlinale.
FilmDie Berlinale hat ein Problem
Lesezeit: 5 Min.
Klar, es gibt reizvollere Reiseziele als Berlin im Februar. Aber wenn das Festival nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will, muss es dringend wieder mehr Stars in die Hauptstadt holen.
Von David Steinitz
Berlinale:Hat das Kino noch eine Zukunft, Frau Tuttle?
Oder gucken junge Leute nur noch auf ihr Handy? Ein Gespräch mit Berlinale-Chefin Tricia Tuttle über die nächste Generation von Filmfans, überbewertete Oscars und die Möglichkeit einer Sommer-Berlinale.
