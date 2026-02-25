Zum Hauptinhalt springen

FilmMuss Berlinale-Chefin Tricia Tuttle gehen?

Lesezeit: 3 Min.

Berlinale-Chefin Tricia Tuttle: War ihr zweites Festival schon ihr letztes?
Berlinale-Chefin Tricia Tuttle: War ihr zweites Festival schon ihr letztes? (Foto: Imago/Rouzbeh Fouladi/IMAGO/ZUMA Press Wire)

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ruft nach turbulenten Wochen eine außerordentliche Sitzung zur Zukunft des Festivals ein. Grund soll unter anderem ein Foto der Leiterin mit palästinensischen Filmemachern sein.

Von David Steinitz

Mit dieser Wendung hatte in der Filmbranche vermutlich kaum jemand gerechnet: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will laut einem Bericht der Bild Berlinale-Chefin Tricia Tuttle entlassen.

Zur SZ-Startseite

Film
:Die Berlinale hat ein Problem

Klar, es gibt reizvollere Reiseziele als Berlin im Februar. Aber wenn das Festival nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will, muss es dringend wieder mehr Stars in die Hauptstadt holen.

SZ PlusVon David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite