Mit dieser Wendung hatte in der Filmbranche vermutlich kaum jemand gerechnet: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will laut einem Bericht der Bild Berlinale-Chefin Tricia Tuttle entlassen.
FilmMuss Berlinale-Chefin Tricia Tuttle gehen?
Lesezeit: 3 Min.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ruft nach turbulenten Wochen eine außerordentliche Sitzung zur Zukunft des Festivals ein. Grund soll unter anderem ein Foto der Leiterin mit palästinensischen Filmemachern sein.
Von David Steinitz
Film:Die Berlinale hat ein Problem
Klar, es gibt reizvollere Reiseziele als Berlin im Februar. Aber wenn das Festival nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will, muss es dringend wieder mehr Stars in die Hauptstadt holen.
Lesen Sie mehr zum Thema