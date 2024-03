Von Sonja Zekri

Drei Wochen nach der umstrittenen Abschlussveranstaltung der Berlinale hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Montagabend in einer Sondersitzung den Aufsichtsrat der Filmfestspiele einberufen. Das Ergebnis ist der Versuch, die Wogen zu glätten, aber die Kunstfreiheit entschieden zu verteidigen. Die Berlinale müsse ein Ort bleiben, "der frei ist von Hass, Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und jeder Form von Menschenfeindlichkeit", heißt es im Beschluss des Aufsichtsrates der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB), der Dachorganisation von Berlinale, Berliner Festspielen und Haus der Kulturen der Welt.