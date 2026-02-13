Die Berlinale inszeniert sich gern als politisches Filmfestival, als Ort der Diskussion und des Austauschs. Aber bereits zur Eröffnung am Donnerstag sah sich die Festivalleitung mit dem härtesten Vorwurf konfrontiert, den man einer Veranstaltung mit diesem Selbstverständnis machen kann: der Zensur.