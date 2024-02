Berlinale:Einsam im All

Sal (Gael García Bernal) kann den Tod seiner Frau nicht verwinden, aber in "Another End" können die Menschen wiederauferstehen für einen letzten Abschied.

Von Susan Vahabzadeh

Heute ist morgen schon gestern. Adam Sandler spielt in "Spaceman" einen tschechischen Astronauten, der im Sozialismus aufgewachsen ist - und somit ist die Zukunft, in der "Spaceman" von Johan Renck spielt, wahrscheinlich schon Vergangenheit. Kann man mit Mitte Fünfzig noch ins All? Adam Sandler ist selbst so alt, wie seine Rolle Jakub dann wäre - er spielt aber auch einen Mann, dem es gerade so richtig schlecht geht.