FilmDie wahren Feinde sind woanders

Lesezeit: 6 Min.

İlker Çatak bekam für seinen Film „Gelbe Briefe“ den Goldenen Bären verliehen.
İlker Çatak bekam für seinen Film „Gelbe Briefe“ den Goldenen Bären verliehen. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP)

Mit einer hochpolitischen Abschlussgala kommt eine besonders stürmische Berlinale zu einem versöhnlichen Abschluss. Vor allem für das deutsche Kino ist der Abend ein großer Erfolg.

Von Kathleen Hildebrand

Wäre die Berlinale ein Mensch hätte man ihr in diesem Jahr gern ein paar Mut machende Losungen auf Klebezettelchen an den Badezimmerspiegel gepappt: Du bist genug. Es ist okay. Du musst nur ein Filmfestival sein. Kein diplomatischer Gipfel zur Aushandlung des Nahostkonflikts.

Berlinale
:Sie sind frei

Die Doku „A Letter to David“ über David Cunio, eine Geisel der Hamas, läuft nun als „Complete Version“ mit neuem Ende. Denn die Hauptfigur ist wieder bei ihrer Familie. Eine Geschichte über Wunden und ihre Heilung.

SZ PlusVon Moritz Baumstieger

