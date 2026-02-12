Afghanische Männer? „Sie sind alle aggressiv und launisch“, sagt eine Frau in Kabul bei einer Straßenumfrage zum Valentinstag: „Es gibt hier keine guten Männer.“ Und eine andere: „Ich hatte nicht einen glücklichen Tag mit meinem Mann.“ Drei weitere brechen in ein zynisches Lachen aus, als sie gefragt werden, ob in ihren Ehen schon mal der Satz „Ich liebe dich“ gefallen sei. „Undenkbar in Afghanistan“, erklären sie.
FilmValentinstag mit Taliban
Sind afghanische Männer alle chauvinistische Islamisten, die ihre Frauen misshandeln? Die Regisseurin Shahrbanoo Sadat eröffnet die Berlinale mit „No Good Men“, einer Liebesgeschichte aus einem verzweifelten Land.
Von David Steinitz
