Afghanische Männer? „Sie sind alle aggressiv und launisch“, sagt eine Frau in Kabul bei einer Straßenumfrage zum Valentinstag: „Es gibt hier keine guten Männer.“ Und eine andere: „Ich hatte nicht einen glücklichen Tag mit meinem Mann.“ Drei weitere brechen in ein zynisches Lachen aus, als sie gefragt werden, ob in ihren Ehen schon mal der Satz „Ich liebe dich“ gefallen sei. „Undenkbar in Afghanistan“, erklären sie.