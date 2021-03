Von Tobias Kniebe

Der Goldene Bär der 71. Berlinale, die in den vergangenen Tagen digital für Branchen-Insider und Journalisten stattfand, geht nach Rumänien. Der Regisseur Radu Jude gewann für "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn", eine beißende Sozialsatire, in der eine Lehrerin sich rechtfertigen muss, weil ein Sexvideo mit ihr im Internet gelandet ist.

Zwei wichtige Preise gehen nach Deutschland: Maren Eggert wurde für die Beste Schauspielerische Leistung, erstmals genderneutral vergeben, ausgezeichnet. In "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader spielt sie eine Wissenschaftlerin in Berlin, die für einige Tage einen täuschend echten Androiden testen soll, der ihr als der perfekte Liebhaber verkauft wird.

Die Dokumentarfilmerin Maria Speht wiederum gewann einen Silbernen Bären (Preis der Jury) für ihre Langzeit-Dokumentation eines Lehrers, die laut Jury "Hoffnung und Inspiration" vermittelte: "Herr Bachmann und seine Klasse". Nicht bei der Jury punkten konnten dagegen Dominik Graf mit seiner Erich Kästner-Adaption "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" und Daniel Brühl mit seinem Regiedebüt "Nebenan" - in einer insgesamt starken deutschen Beteiligung am Wettbewerb.

Der Silberner Bär (Großer Preis der Jury) ging nach Japan für "Guzen to sozo / Wheel of Fortune and Fantasy" vom aufstrebenden Filmautor Ryusuke Hamaguchi. Dénes Nagy aus Ungarn wurde Bester Regisseur für "Természetes fény / Natural Light", und der Koreaner Hong Sangsoo gewann in der Kategorie Bestes Drehbuch für seinen teilweise in Berlin gedrehten Film "Inteurodeoksyeon /Introduction".

Eine Übergabe der Goldenen und Silbernen Bären erfolgte bei der Video-Verlesung durch die Jury-Mitglieder und den Künstlerischen Leiter des Festivals, Carlo Chatrian, am Freitagmittag noch nicht. Sie soll im Sommer stattfinden, wenn der zweite Teil der Berlinale über die Bühne geht, dann hoffentlich mit Publikum und Gästen. "Wir sehen uns im Juni unter der Sonne Berlins", sagte Chatrian - ein Satz, den man davor auch noch nie mit der Berlinale assoziiert hätte.

Die Preise des Wettbewerbs:

Goldener Bär für den Besten Film: Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn) von Radu Jude

Silberner Bär Großer Preis der Jury: Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy) von Ryusuke Hamaguchi

Silberner Bär Preis der Jury: Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class) von Maria Speth

Silberner Bär für die Beste Regie: Dénes Nagy für Természetes fény (Natural Light)

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Maren Eggert in Ich bin dein Mensch (I'm Your Man) von Maria Schrader

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Lilla Kizlinger in Rengeteg - mindenhol látlak (Forest - I See You Everywhere) von Bence Fliegauf

Silberner Bär für das Beste Drehbuch: Hong Sangsoo für Inteurodeoksyeon (Introduction) von Hong Sangsoo

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung: Yibrán Asuad für die Montage von Una película de policías (A Cop Movie) von Alonso Ruizpalacios

Die Preise der Sektion "Encounters":

Bester Film: Nous (We) von Alice Diop

Spezialpreis der Jury: Vị (Taste) von Lê Bảo

Beste Regie (ex-aequo): Das Mädchen und die Spinne (The Girl and the Spider) von Ramon Zürcher und Silvan Zürcher

Beste Regie (ex-aequo): Hygiène sociale (Sozialhygiene) von Denis Côté

Lobende Erwähnung: Rock Bottom Riser von Fern Silva