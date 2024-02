Zum zweiten Mal in Folge hat ein Dokumentarfilm die Berlinale gewonnen. In diesem Jahr war es Mati Diop, deren "Dahomey" mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Dahomey war ein Königreich, da wo heute Benin ist - es geht aber bei Mati Diop, die in Paris geboren ist, nicht um die Objekte in Deutschland, von denen einige inzwischen restituiert wurden, sondern um 26, die bis 2021 im Pariser Musée Quai Branly ausgestellt worden waren.

Eine hölzerne Statue von König Ghézo gibt dem Film einen fiktiven Rahmen - er raunt aus seiner Transportkiste heraus und sinniert über seine Reise und darüber, ob er überhaupt noch einen Platz hat im Benin von heute. Dazwischen, und das ist tatsächlich spannend, sieht man Publikumsdebatten in der früheren Königsstadt Abomey, dort wurde den Kunstobjekten ein Museum gebaut. Und das Publikum streitet mit Kunsthistorikern, wie wichtig die Statuen sind - für manche ist die symbolische Rückführung ein Boost fürs Selbstbewusstsein, andere empfinden es als Affront, die Rückführung von 26 Objekten zu feiern, wenn noch viele Tausend in europäischen Museen stehen. Und wieder andere fragen sich, ob die überwiegende Kultur des Landes nicht ganz etwas anderes ist als diese Objekte.

Es hätte schlimmer kommen können

Es geht, das ist leider sehr oft so bei Ehrungen dieser Art, bei diesem Sieg mehr um politischen Inhalt als um die Frage, ob "Dahomey" jetzt wirklich ein Höhepunkt der Filmkunst ist (ist er nicht). Es ist aber für den Wettbewerb, in dem er sich durchgesetzt hat, kein Kompliment, wenn man sagt: Es hätte schlimmer kommen können.

Aber es gab in diesem Wettbewerb nur wenig, was durch und durch überzeugend oder gar überwältigend war - und einige Highlights des Festivals liefen eben nicht dort. Ist es wichtig, ob sich ein paar Filmjuwelen in Encounters oder dem Panorama oder dem Forum verbergen, womöglich gar in den Reihen mit Kinder- und Jugendfilmen, und eben nicht in der eigentlichen Konkurrenz? Das ist es schon, weil man daran die Kuratierung am deutlichsten erkennt. Bei der Berlinale liefen etwa dreihundert Filme, selbstverständlich sind da einige lohnenswerte dabei, aber wenn der Wettbewerb die wichtigste aller Sektionen ist, sollte die Dichte dort auch am höchsten sein.

Mathias Glasner wurde fürs beste Drehbuch ausgezeichnet, für "Sterben", und er hat wirklich großartige Szenen geschrieben für das zerrüttete, gefühlsgestörte Sohn-Mutter Paar Lars Eidinger und Corinna Harfouch; und den Preis für die beste Kamera bekam Martin Gschlacht für "Des Teufels Bad" von Veronika Franz und Severin Fiala. Das ist verdient - der Film erzählt vom Schicksal einer jungen Frau, die 1750 langsam verzweifelt in einem österreichischen Dorf, und der Film hat eine wirklich mitreißend unwirtliche Atmosphäre - Gschlacht hat die eindrucksvollsten Bilder des Wettbewerbs gedreht. Für die beste Nebenrolle wurde Emily Watson prämiert, die im Film "Small Things like These" über die Magdalenenheime für moralisch beanstandete Frauen in Irland die kalte, manipulative Mutter Oberin spielte, der Preis für die beste Hauptrolle ging an Sebastian Stan für "A Different Man", wo er erst entstellt ist und dann eine wundersame Heilung erfährt, die ihn nicht glücklich macht.

Schön, aber belanglos

Die weiteren Entscheidungen sind dann schon mysteriöser. Den Großen Preis der Jury bekam der koreanische Filmemacher Hong Sangsoo für "A Traveler's Needs", da taumelt Isabelle Huppert durch Seoul und gibt sehr merkwürdigen Französischunterricht, und keiner weiß so recht, wie sie eigentlich dahingekommen ist. Das ist schön anzuschauen, aber etwas belanglos, und selbst der Filmemacher hatte in seiner Dankesrede kaum mehr zu sagen als "Ich weiß nicht, was ihr in meinem Film gesehen habt".

Der Gewinner des Regiepreises Nelson Carlos De Los Santos Arias, wunderte sich gar, dass sein Film, "Pepe", überhaupt in den Wettbewerb geladen wurde - nicht ganz zu Unrecht. In "Pepe" schwimmt ein Nilpferd durch Medellin, und dass der Drogenbaron Pablo Escobar es dorthin aus Afrika hat entführen lassen, sollte man vorher wissen. Der Film lässt das im Dunkeln - und das Nilpferd erzählen. Das ist ein Witz ohne Pointe. Aber es gab im Wettbewerb, andererseits, eine ganze Reihe gedanklicher Kurzschlüsse, und zumindest dafür steht "Pepe" nicht. Wenn "Gloria!" von Komponistinnen im 18. Jahrhundert erzählt, warum setzt der Film dann nicht auf ihre Musik, sondern auf so eine Art Italo-Pop?

"Architekton", der zweite Dokumentarfilm im Wettbewerb, ist ein hübscher Essay über den Kreislauf von Bauen und Zerstören, der allerdings die Frage aufwirft, warum heute nicht mehr für die Ewigkeit gebaut wird, und sich dann gar nicht mit ihr befasst; dafür aber gibt es eine Gleichsetzung von Erdbeben und Krieg, die bestenfalls spekulativ ist.

Oder "Shambhala" aus Nepal, der irgendwie von einer besonders starken Frau erzählt, dann aber nicht mal den Bechdel-Test besteht. Es gibt zwar eine zweite Frau, mit der die Heldin Pema kommuniziert - aber alles, was sie sagt und tut, hat mit ihrem Mann Tashi zu tun. Sogar, wenn sie einsam durch die Einöde irrt und ihr Kind verliert, tut sie das nur, weil sie Tashi sucht. Der wiederum ist abgehauen, weil er gehört hat, sie habe etwas mit einem anderen Mann - er hat sie aber nicht einmal gefragt, ob das stimmt.

Warum kapiert die Gefängnisleitung im dänischen Wettbewerbsbeitrag "Vogter" nicht, dass die Wärterin Eva einen Gefangenen quält, der noch dazu, wie bestimmt in seiner Akte steht, ihren Sohn umgebracht hat, was man als Zuschauer nach zwanzig Minuten weiß? Der könnte auf die Idee kommen, "Vogter" werde vorwiegend gezeigt, weil es sonst kein skandinavisches Kino gab.

Für die derzeitige Leitung, den künstlerischen Leiter Carlo Chatrian und Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek, die aus Altersgründen abtritt, war es die letzte Berlinale. Am Anfang der Zeremonie wurde die neue Festivaldirektorin Tricia Tuttle vorgestellt, die im Publikum saß und die nächste Ausgabe des Festivals bereits leiten wird.

Es ist also wieder Hoffen angesagt - wie beim letzten Führungswechsel 2020. Am besten, Tuttle befolgt den Rat von Matthias Glasners Tochter, den er wiederholte, als er seinen Silbernen Bären für das beste Drehbuch entgegennahm: Du sollst auf Dein Herz hören.