Als im Fernsehen längst die Hochrechnungen liefen, wurde in Berlin noch gewählt. Weil in einigen Wahllokalen Stimmzettel fehlten, kam es vor Ort zu langen Wartezeiten.

Wählen Sie doch, was noch übrig ist: Was das Chaos am Sonntag über das Milieuproblem der deutschen Hauptstadt verrät.