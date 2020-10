So viel Wissen, so viel Kultur - und dann kommt jemand und sprüht einfach mit Speiseöl auf tausendjährige Sarkophage. Von der Schönheit und der Verletzlichkeit unserer Museen.

Von Jannis Brühl, Jörg Häntzschel, Verena Mayer und Sonja Zekri

Als die Tat bekannt wurde, war von Entweihung die Rede, von Vandalismus und einem Angriff auf "unser aller Kulturerbe" (Kulturstaatsministerin Monika Grütters). Was man angesichts der Symbollage auch sagen könnte: dass an diesem Tag, in diesem Herbst, in dieser Stadt ein Ventil herausgeflogen ist. Danach zeigten 63 Exponate auf der Museumsinsel in Berlin Flecken und Spritzer einer öligen Flüssigkeit, vermutlich Speiseöl. Und das vertrauensvolle Verhältnis zwischen dem Menschen und seinen Museen ist wieder mal erschüttert.