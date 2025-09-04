Zum Hauptinhalt springen

BerlinNeue Häuser? Alte Socken

Hinterm Roten Rathaus wird Berlins Geschichte ausgegraben. Die reicht hier vom Mittelalter bis zu einem alten Elektrizitätswerk. Was nun dort gebaut werden soll, ist Gegenstand heftiger Streitereien.
Hinterm Roten Rathaus wird Berlins Geschichte ausgegraben. Die reicht hier vom Mittelalter bis zu einem alten Elektrizitätswerk. Was nun dort gebaut werden soll, ist Gegenstand heftiger Streitereien. (Foto: Britta Pedersen/picture alliance/dpa)

Der Berliner Molkenmarkt soll ein Viertel der Zukunft werden. Oder wieder historischer Stadtkern. Oder beides. Im Moment ist es ein Paradies für Archäologen. Besuch auf einem rund 800 Jahre alten Konfliktfeld.

Von Peter Richter

Die ältesten Stellen der deutschen Hauptstadt sind zurzeit auch die, die am trostlosesten aussehen, und das will bei den Berliner Standards etwas heißen. Die Keimzelle der Stadt ist der Mühlendamm, heute eine unspektakuläre Betonbrücke über die Spree, die zuletzt um die Hälfte der Fahrbahnen schmaler gemacht wurde, wodurch sich nun Tag und Nacht ein Verkehrsstau bildet, der wiederum durchaus spektakulär ist.

