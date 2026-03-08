Zum Hauptinhalt springen

MeinungStaatsminister Wolfram WeimerIm Grunde ist er doch ein Kulturkämpfer

Von Jörg Häntzschel

Lesezeit: 2 Min.

Journalist, Verleger, Nachbar vom Tegernsee: Wolfram Weimer, seit zehn Monaten der Kulturstaatsminister von Friedrich Merz.
Journalist, Verleger, Nachbar vom Tegernsee: Wolfram Weimer, seit zehn Monaten der Kulturstaatsminister von Friedrich Merz. Christoph Soeder/dpa

Er war nie zuvor Politiker und nie im Kulturbetrieb – beides spricht nicht unbedingt gegen den Mann, dem Friedrich Merz dieses Amt anvertraut hat. Die Art, in der dieser Neue es ausübt, hingegen schon.

Das Amt des Kulturstaatsministers gibt es seit 1998. In dieser Zeit ist zwischen den Sphären Politik und Kultur viel Vertrauen entstanden. Der aktuelle Amtsinhaber, Wolfram Weimer, hat es spätestens in den vergangenen 14 Tagen weitgehend verspielt.

