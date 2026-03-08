Das Amt des Kulturstaatsministers gibt es seit 1998. In dieser Zeit ist zwischen den Sphären Politik und Kultur viel Vertrauen entstanden. Der aktuelle Amtsinhaber, Wolfram Weimer, hat es spätestens in den vergangenen 14 Tagen weitgehend verspielt.
MeinungStaatsminister Wolfram WeimerIm Grunde ist er doch ein Kulturkämpfer
Von Jörg Häntzschel
Er war nie zuvor Politiker und nie im Kulturbetrieb – beides spricht nicht unbedingt gegen den Mann, dem Friedrich Merz dieses Amt anvertraut hat. Die Art, in der dieser Neue es ausübt, hingegen schon.
