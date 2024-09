Interview von Peter Laudenbach

Seit vor einigen Tagen die Dimensionen der geplanten Kürzungen im Berliner Kulturetat bekannt geworden sind, ist die Kulturszene der Stadt in erheblicher Unruhe: Man befürchtet drastische Folgen für Theater, Opern, Museen. Was das für ihre Häuser bedeuten würde und was sie jetzt von der Landesregierung erwarten, erklären Thomas Ostermeier, Intendant der Schaubühne, und Barrie Kosky, der von 2012 an für zehn Jahre die Komische Oper geleitet hat.