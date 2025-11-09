Was die Bilder von der geplanten Expo 2035 in Berlin verraten? Dass die Zukunft aussieht wie ihre eigene Vergangenheit. Bitte erfindet doch mal wieder was Neues.

Mit dem Vision Iconic „zeigt Mercedes-Benz, wie die Zukunft aussehen kann“. Zukunft also. Schon mal gut, auch wenn früher, siehe Karl Valentin, die Zukunft besser war. Der Satz zur Präsentation eines Showcars von Mercedes vor einigen Tagen geht allerdings noch weiter: „... wie die Zukunft aussehen kann, wenn sie aus Tradition geformt wird“.