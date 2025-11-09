Zum Hauptinhalt springen

Retro-FuturismusFrüher war sogar die Zukunft besser

Lesezeit: 5 Min.

Kennen wir uns irgendwoher? Die Expo 2035 wird mit der Vision eines retrofuturistischen Bällebads beworben. Das vergleichsweise modern aussehende Gebäude im Hintergrund ist der Flughafen Tegel – Einweihung 1974.
Kennen wir uns irgendwoher? Die Expo 2035 wird mit der Vision eines retrofuturistischen Bällebads beworben. Das vergleichsweise modern aussehende Gebäude im Hintergrund ist der Flughafen Tegel – Einweihung 1974. (Foto: EXPO 2035 Berlin GmbH)

Was die Bilder von der geplanten Expo 2035 in Berlin verraten? Dass die Zukunft aussieht wie ihre eigene Vergangenheit. Bitte erfindet doch mal wieder was Neues.

Von Gerhard Matzig

Mit dem Vision Iconic „zeigt Mercedes-Benz, wie die Zukunft aussehen kann“. Zukunft also. Schon mal gut, auch wenn früher, siehe Karl Valentin, die Zukunft besser war. Der Satz zur Präsentation eines Showcars von Mercedes vor einigen Tagen geht allerdings noch weiter: „... wie die Zukunft aussehen kann, wenn sie aus Tradition geformt wird“.

