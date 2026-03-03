Am Mittwoch vergangener Woche sollten im Berliner Kunsthaus Acud palästinensische Künstler bei einer Lesung auftreten. Der Abend war lange geplant als Teil der Reihe „Goethe-Institut im Exil“, eines der wenigen Kulturprogramme des Goethe-Instituts (GI) im Inland.
KunstWarum wurde ein Programm für Künstler im Exil eingestellt?
Eigentlich sollte „Goethe-Institut im Exil“ noch bis Juni laufen – nun wurde die Reihe mit sofortiger Wirkung beendet. Fragt man bei den Verantwortlichen nach den Gründen, bekommt man Antworten zwischen Schweigen und Verzweiflung.
Von Nina Schieben und Jörg Häntzschel
