KunstWarum wurde ein Programm für Künstler im Exil eingestellt?

Last Exit Goethe-Institut? Das wird schwieriger – die Programmreihe „Goethe-Institut im Exil“ gibt es nicht mehr.
Last Exit Goethe-Institut? Das wird schwieriger – die Programmreihe „Goethe-Institut im Exil" gibt es nicht mehr.

Eigentlich sollte „Goethe-Institut im Exil“ noch bis Juni laufen – nun wurde die Reihe mit sofortiger Wirkung beendet. Fragt man bei den Verantwortlichen nach den Gründen, bekommt man Antworten zwischen Schweigen und Verzweiflung.

Von Nina Schieben und Jörg Häntzschel

Am Mittwoch vergangener Woche sollten im Berliner Kunsthaus Acud palästinensische Künstler bei einer Lesung auftreten. Der Abend war lange geplant als Teil der Reihe „Goethe-Institut im Exil“, eines der wenigen Kulturprogramme des Goethe-Instituts (GI) im Inland.

Schließung der Goethe-Institute besiegelt
:Wie man Europa zersägt

Verheerend: Nach der Neuausrichtung der auswärtigen Kulturpolitik durch Annalena Baerbock beschließt Berlin endgültig das Aus für etliche Goethe-Institute.

SZ PlusVon Nils Minkmar

