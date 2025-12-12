Im sogenannten Weihnachtsgarten der Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg gab es in dieser Woche eine Veranstaltung, die „Decolonizing Christmas“ betitelt war – und dass genau das nicht gelingen kann, die „Entkolonisierung des Weihnachtsfests“, liegt in der Natur des Fests und der Geschichte, die dieses Fest begründet hat.