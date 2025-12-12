Zum Hauptinhalt springen

ReligionEs geht hier nicht um die Verteidigung des Abendlands

Lesezeit: 2 Min.

„Weihnachtszauber“ auf dem Berliner Gendarmenmarkt.
„Weihnachtszauber“ auf dem Berliner Gendarmenmarkt. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

In Berlin kocht ein Streit um eine Veranstaltung namens „Decolonizing Christmas“. Dabei haben wir doch längst gelernt, dass das Fest der Liebe sich sehr gut behaupten kann gegen jede historisch-kritische Frage.

Von Claudius Seidl

Im sogenannten Weihnachtsgarten der Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg gab es in dieser Woche eine Veranstaltung, die „Decolonizing Christmas“ betitelt war – und dass genau das nicht gelingen kann, die „Entkolonisierung des Weihnachtsfests“, liegt in der Natur des Fests und der Geschichte, die dieses Fest begründet hat.

