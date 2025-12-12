Im sogenannten Weihnachtsgarten der Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg gab es in dieser Woche eine Veranstaltung, die „Decolonizing Christmas“ betitelt war – und dass genau das nicht gelingen kann, die „Entkolonisierung des Weihnachtsfests“, liegt in der Natur des Fests und der Geschichte, die dieses Fest begründet hat.
ReligionEs geht hier nicht um die Verteidigung des Abendlands
Lesezeit: 2 Min.
In Berlin kocht ein Streit um eine Veranstaltung namens „Decolonizing Christmas“. Dabei haben wir doch längst gelernt, dass das Fest der Liebe sich sehr gut behaupten kann gegen jede historisch-kritische Frage.
Von Claudius Seidl
