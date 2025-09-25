Zum Hauptinhalt springen

Berenberg Verlag

Lesezeit: 3 Min.

Die prominenteste Autorin des Hauses, Christine Wunnicke.
Die prominenteste Autorin des Hauses, Christine Wunnicke. (Foto: Monika Höfler/picture alliance/dpa/Berenberg Verlag)

Berenberg, einer der feinsten Buchverlage Deutschlands, muss schließen – obwohl ein Titel des Hauses aktuell auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises steht.

Von Lothar Müller

Ein schönes, schlankes Buch, fadengeheftet und in schwarzes Halbleinen eingeschlagen, steht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2025: Christine Wunnickes Roman „Wachs“. Die kleine Guillotine auf dem Cover links unten und die naturhistorisch exakt gezeichneten Blüten und Blätter darüber versprechen nicht zu viel. Es wird um Leichen gehen, um die Naturkunde im Frankreich des 18. Jahrhunderts und eine junge Frau, die es zu großer Virtuosität in der Kunst bringt, menschliche Organe in Wachs nachzubilden.

