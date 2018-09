24. September 2018, 18:58 Uhr Benefiz-Konzert Kraft der Musik

Anne-Sophie Mutter in Sankt Ottilien

Von Eva-Elisabeth Fischer, St. Ottilien

St. Ottilien, die himmlische Klosteranlage der Benediktinermönche im Lager-Höllen-Dreieck Dachau, Landsberg und Kaufering gelegen, sonnt sich, windumbraust, im goldenen Herbstlicht. Anne-Sophie Mutter kann und mag auch die zauberische Landschaft drumherum nicht genießen. Die Nacht davor habe sie schwere Albträume gehabt. Sie finde die Nähe des 50 Kilometer entfernten, einstigen KZ Dachau äußerst beklemmend. Wegen der Schuld, so erklärt die Weltklassegeigerin mit dezidiert politischem Gewissen, mimisch unsicher changierend zwischen Verdüsterung und professionellem Lächeln.

Am selben Sonntagnachmittag wird Mutter als Stargast Mozarts Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219 spielen, in Erinnerung an das Befreiungskonzert jüdischer Musiker am 27. Mai 1945 in St. Ottilien. Es steht kein Jahrestag an, den es würdig zu begehen gälte. Der Verein Kunstbaustelle gedachte im Frühjahr, zum Datum, in Landsberg eines anderen Konzerts. Es war am 10. Mai 1948, vier Tage vor der Staatsgründung Israels, im Lager für Displaced Persons (DP) in Landsberg mit Überlebenden des DP-Orchesters unter Leitung Leonard Bernsteins über die Bühne gegangen.

So bietet möglicherweise Tilman Kleinjungs just im BR gesendeter Dokumentarfilm "Die Kinder der Stunde Null", dessen Anfang vor Mutters Auftritt gezeigt wird, einen Anlass für das Konzert in St. Ottilien. Oder einfach nur die Tatsache, dass es ein Programmpunkt im Klassikfestival Ammerseerenade ist, das gerade läuft. Abt Notker Wolf hat eine andere Erklärung parat. Auf einer Pressekonferenz, bei der Anne-Sophie Mutter gerade noch etwas über die Bedeutung von Erinnerungskultur für die nächsten Generationen gesagt hat, begründet er, warum man sich gerade jetzt an das Befreiungskonzert erinnere, folgendermaßen: Man wolle als Kloster zurückgehen in die damalige Zeit, um aufzuarbeiten, was nach 1945 "kein harmonisches Miteinander" unter den Mönchen war.

Für die Überlebenden der Schoah allerdings leuchtete und leuchtet St. Ottilien als ein Ort der Hoffnung. Denn dort hatten die Amerikaner ein Krankenhaus für DPs eingerichtet. In dem wurden sie, gezeichnet von Verfolgung und Flucht oder den Qualen der Lagerhaft, zurück ins Leben gepflegt. Außerdem kamen dort zwischen 1945 und '48 400 jüdische Kinder zur Welt, die sogenannten St. Ottilien-Babies, von denen anlässlich des Konzerts einige wenige selbst oder auch deren Nachkommen aus Israel angereist sind. Bevor aber die jungen Musikerinnen und Musiker des Buchmann-Mehta-School of Music Symphony Orchestra endlich zu spielen anheben, loben Notker Wolf, die unermüdlich-omnipräsente Charlotte Knobloch als Schirmherrin des Konzerts, des weiteren Wissenschaftsministerin Marion Kiechle sowie die feinsinnige Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kultur- und Bildungspolitik im Auswärtigen Amt, die emotional verbindende Kraft der Musik. Auch mittels derer, darin sind sie sich einig, gelte es, den aktuellen antidemokratischen, antisemitischen, ausländerfeindlichen Worten und Taten zu trotzen.

Vom ursprünglichen Befreiungskonzert sind der Triumphmarsch aus "Sigurd Josalfar" und Solveigs Lied aus dem "Peer Gynt" von Edvard Grieg ins Programm übernommen worden. Bevor das Orchester seine Plätze einnimmt, singen Mönche das "Jubilate Deo omnis terra" aus den Gregorianischen Gesängen. Statt Zubin Mehta, der im Begriff ist, von einer schweren Krankheit zu genesen, dirigiert Zeev Dorman die Musikstudenten mit Verve und stampft entschlossen den Rhythmus des Marsches mit, eilt dann mit ihnen prononciert auf beschwingten Sohlen durch Franz Schuberts Fünfte in B-Dur. Hila Baggios glockenreiner Sopran trägt Solveigs melancholisches Lied, vor allem aber Aharon Harlaps dramatisch aufwallende Lieder für Orchester und Solo-Oboe und am Ende das pompös instrumentierte jüdische Feiertagsgebet "Awinu Malkenu".

Dann endlich folgt Anne-Sophie Mutter, die Mozart bis ins feinste Vibrato hinein zum Singen bringt. Die als Gebet gemeinte und wider ihren Wunsch heftig beklatschte, getragene Bach'sche "Air" lässt sie schließlich kontrapunktisch atmen und pulsieren.