20. Mai 2019, 18:56 Uhr Benefitzkonzert Die Geschwister

Alexandra und Kirill Troussov sind ein Traumteam. Länger als sie denken können, musizieren die beiden gemeinsam. Fest mit im Bunde ist Kirill Troussovs Stradivari "Brodsky", benannt nach Adolph Brodsky, der auf ihr Peter Tschaikowskys Violinkonzert uraufführte. Von Tschaikowsky wird das Duo im Rahmen eines Benefizkonzerts nun die Meditation Op. 42, No. 1 für Violine und Klavier in F-Dur erklingen lassen, daneben ein Programm mit Musik von Mendelssohn Bartholdy und Sarasate. Der gute Zweck, für den sich die Geschwister einsetzen, gilt Kindern, die in ihrem Alltag oft sehr zu kämpfen haben. Es sind behinderte Kinder, viele leiden an schweren Handicaps, für die der Jurist Sebastian Billig nun schon zum zweiten Mal ein Benefizkonzert zugunsten des Malteser Kinderzuges und des Bayerischen Lourdeszuges organisiert hat. "Die Fahrt nach Lourdes ist für die Kinder wie für ihre Begleiter ein einzigartiges, fröhliches Erlebnis", sagt er.

Alexandra und Kirill Troussov, Benefizkonzert, Mi., 22. Mai, 19.30 Uhr Allerheiligenhofkirche, Residenz, Karten an der Abendkasse