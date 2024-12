„Gott will mich in diesem Land haben“

Von Sonja Zekri

Man muss es so sehen: Um die Altstadt von Jerusalem zu besuchen, war die Zeit nie so günstig wie jetzt. Die Grabeskirche – leer und luftig wie selten. Der Basar ist verlassen, die Händler sind ungewöhnlich rabattbereit. Wenn man es schafft, von den furchtbaren Gründen für die Menschenleere abzusehen, dem 7. Oktober, Israels Krieg in Gaza und viele Monate lang auch in Libanon, den gelegentlichen Raketen der Hamas und bis vor Kurzem auch der Hisbollah, dann ist die Altstadt gerade erstaunlich ruhig.