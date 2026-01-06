Zum Hauptinhalt springen

NachrufMeister der Verzweiflung

Belá Tarr bei der Pressekonferenz zu seinem letzten Langfilm, „Das Turiner Pferd“, der 2011 auf der Berlinale Premiere feierte.
Belá Tarr bei der Pressekonferenz zu seinem letzten Langfilm, „Das Turiner Pferd“, der 2011 auf der Berlinale Premiere feierte. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Der ungarische Regisseur Belá Tarr begriff sich nie wirklich als Teil der Filmbranche und schuf mit der Kamera doch beeindruckende Werke. Nun ist er gestorben.

Von Kathleen Hildebrand

Ein toter Wal liegt auf einem kalten, grauen Platz, ein Mann mit Hut betrachtet ihn. Kühe tapsen aus einem vernachlässigten Stall durch den Matsch, bis sie zwischen Schuppen verschwinden. Eine Figur in Lumpen stapft durch einen Sturm. Man braucht nur wenige Sekunden aus seinen Filmen zu sehen und weiß: Das ist ein Belá Tarr. Die Bilder in Schwarzweiß, die Musik getragen, die Einstellungen so lang, dass sie lethargisch wirken.

