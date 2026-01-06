Ein toter Wal liegt auf einem kalten, grauen Platz, ein Mann mit Hut betrachtet ihn. Kühe tapsen aus einem vernachlässigten Stall durch den Matsch, bis sie zwischen Schuppen verschwinden. Eine Figur in Lumpen stapft durch einen Sturm. Man braucht nur wenige Sekunden aus seinen Filmen zu sehen und weiß: Das ist ein Belá Tarr. Die Bilder in Schwarzweiß, die Musik getragen, die Einstellungen so lang, dass sie lethargisch wirken.
NachrufMeister der Verzweiflung
Der ungarische Regisseur Belá Tarr begriff sich nie wirklich als Teil der Filmbranche und schuf mit der Kamera doch beeindruckende Werke. Nun ist er gestorben.
