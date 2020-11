Was wird eher brechen, die Welle oder das Gemüt? Zwei Beerdigungen in Berlin, ein Lied von "Pink Floyd" und Gedanken unter der Sonne in Düsseldorf am Rhein.

Gastbeitrag von Micky Beisenherz

Es sind wieder zehn Grad, wieder scheint die Sonne. Wieder sitze ich auf einer Bank und blicke aufs Wasser. Alles wie im März. Die Gastronomien sind dicht, und weil ich keine Lust habe, im leeren Frühstückssal zu hocken wie Jack Torrance im Overlook Hotel, entscheide ich mich, mir aushäusig etwas zu holen, um am Rheinufer zu essen. Draußen. Vorbildlich. Die Bank unterhalb des Rheinturms ist für mich eine feste Anlaufstelle geworden, wenn ich im so schönen Düsseldorf "auf Arbeit" bin. Wenn ich hier sitze, pochierte Eier esse und ein Buch lese, bin ich bei mir, mindestens solange ich keine Instastories von der malerischen Kulisse mache, um der Welt durch den Jaipur-Filter mitzuteilen, dass ich bei mir bin.

Wenn die Gefühle sonst wie eine Mehrschichtlackierung changieren - hier am Rhein an den weiten Ufern dominiert immer nur das Glück. Auf dem Wasser passieren Schiffe, kleinere Boote und Jetski zerschneiden das Wasser. Die Sonne über Düsseldorf verhöhnt die Stimmung im Land. Noch leichter nimmt es nur die Corona-App. Sie bleibt ungerührt grün, berichtet dann und wann von Begegnungen mit niedrigem Risiko und wirkt so nonchalant, als hätte sie von den neuen schlimmen Zahlen nichts mitbekommen. Ich warte darauf, dass sie mir vorschlägt, mal wieder ins Kino zu gehen. Oder ins Restaurant.

Was wird eher brechen: Die Welle oder das Gemüt? Bislang war es den deutschen Kernkompetenzen soziale Kälte und Denunziation geschuldet, dass wir so glimpflich durch die Krise gekommen sind. In der Bahn möchte ich dem, der mich mit Mundschutz unterm Kinn frech anguckt, eine schmieren. Streichen sie Weihnachten doch noch?

Heiligabend verbringe ich seit 43 Jahren in meinem Elternhaus im Ruhrgebiet, wo vier Generationen unter einem Dach leben. Das war immer ein sizilianisches Wohnkonzept von für Germanen erschütternder Herzlichkeit. Mein jüngster Neffe geht in NRW auf ein Gymnasium, er ist für seine 95-jährige Uroma eine Art Aerosol-Pumpgun. Die Uroma will sich aber partout drücken und küssen lassen. Sie besteht darauf. Was ist das Leben wert, allein im ersten Obergeschoss? Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr laufen soll. Zählen Omma, Eltern und mein Bruder mit Familie noch als ein Haushalt, wären wir mit dem Besuch meiner Frau und mir schon derer zwei. Dann dürften mein Onkel und meine Tante und meine Cousins nicht nach Bochum kommen. Onkel Sigi auch nicht. Tante Marlies und Onkel Michael auch nicht. Wir wären so illegal wie diese schlimmen Großfamilien, über die man immer so viel liest.

Onkel Heiner muss sich über diese Dinge keine Gedanken mehr machen. Der Bruder meines Vaters ist vor wenigen Wochen gestorben und wurde auf einem Friedhof in Berlin beigesetzt. Die Männer der Familie sind von Weitem als Notbesetzung angereist. Die verbliebenen drei Brüder des Verstorbenen, mein Cousin, mein Bruder und ich, damit Onkel Heiners Tochter mit Anfang zwanzig nicht unbegleitet in die Vollwaisenschaft eintritt. Erst Anfang September war ich schon mal in der Hauptstadt, ebenfalls eine Beerdigung. Mein Kumpel Andi. Wie heißt es immer so irre doof: "Viel zu früh." 28 Grad, Sonne, 150 Menschen in Trauerblüte, anschließendes Besäufnis in Kreuzberg in einem bayerischen Wirtshaus ... Ja ja, ich weiß.

Du musst einen Impfstoff entdecken, schon freuen sich die Deutschen über Migration

Heiner hatte weniger Glück, er starb jetzt mitten in der zweiten Welle. Er ist postmortaler Pandemieverlierer. Kontaktbeschränkung. Teilnehmerzahl begrenzt. Sehr sparsame, unsichere Zuneigungsbekundungen am Grab. Kleines Besteck. Abstand, wo dringend Halt gegeben werden soll. Laminierte Zettel für Lieder, die man in der Kapelle nicht singen darf.

In dem schmucklosen Gebäude läuft beim Eintreten Pink Floyd. "Learning to fly". Wuchtig und wunderschön. Lange nicht gehört. Vom in der Fan-Gemeinde eher ungeliebten 1987er Album "A momentary lapse of reason", was übersetzt so viel bedeutet wie "geistiger Aussetzer". Das passt hier nach Neukölln. Das Lied ist ein Tritt in die Magengrube. Unter der Maske kann man ruhig das Gesicht verziehen, das sieht keiner.

Die Sargträger sind nicht erschienen, wie man hört, eine Berliner Tradition. Vermummte Landschaftsgärtner in Karohemden springen ein.

Lebewohl, Sand auf den Sarg, und ist es okay, jemanden in den Arm zu nehmen, der um seinen Bruder trauert? Der Leichenschmaus fällt aus. Das Marinehaus, der Lieblingsort von Heiner, ist wie alles geschlossen. Auch die Toten müssen sich jetzt mal zusammenreißen und solidarisch sein. Wir holen uns einen Coffee to go, stehen ein paar Minuten im Park am Weinbergsweg, um nicht direkt wieder abhauen zu müssen. Wir reden. Sei schlau. Stirb später. So Sachen.

Habemus Impfstoff.

Die Gründer der Firma Biontech haben türkische Wurzeln, plötzlich ist das Thema Herkunft mit neuem, frischen Anstrich da. Du musst einen Impfstoff entdecken, schon freuen sich die Deutschen über Migration. Gestern hatte ich meinen ersten Corona-Test. Sie haben mir das Stäbchen durch die Nase ins Gehirn gerammt, also fast. Wenn das schiefgegangen wäre, hätte ich alles an Jobs, was noch geblieben ist, nachdem das Virus durch meinen Kalender gekärchert ist, abhaken können. Dann wäre es noch mal eng geworden. Schwärmt der eine noch von der Mariekondohaftigkeit der Pandemie, in der man das Innere aufräumt und schöne Bücher liest, wartet eine Tür weiter das Elend. Jede Hausnummer eine Dunkelziffer. Es gab nie weniger "wir" als in diesem Jahr.

Eine Mail von der Kita meiner Tochter. Das Lichterfest für die Kinder fällt aus. Alle hatten sich so gefreut. Es sind vermeintliche Banalitäten wie diese, die mich jetzt plötzlich massiv schütteln. Das Kind hatte sich dermaßen gefreut, es soll bitte aufs Lichterfest! Die erste Antwort in den Kita-Mailverteiler auf die schlechte Nachricht kommt von einem Vater. Er wettert gegen das Einknicken vor der Panikmache: "Corona ist vorbei, wenn wir es wollen!" Liebe Güte. Darunter der Link zu einem alternativen Experten. Die Einschläge kommen also näher. All die Künstlerfreunde, die "vom Applaus leben". Jedes Mal, wenn sich einer von ihnen neu bei Telegram anmeldet, zucke ich kurz zusammen.

Am Rhein. Das Smartphone: 4536 Leute kündigen an, um 20 Uhr ein Insta Live machen. Es geht wieder los. Es ist nicht zu fassen. Ins Auto, von Düsseldorf zurück nach Hamburg. Draußen scheint die Sonne. Im Wagen wähle ich "Learning to fly". David Gilmour singt: "Can't keep my eyes from the circulin' sky."

Jetzt, endlich, heule ich Rotz und Wasser.

Micky Beisenherz, geboren 1977 in Recklinghausen, lebt in Hamburg, er arbeitet als Autor und Talkmaster fürs Fernsehen, als Kolumnist für den Stern und kommentiert in seinem Newspodcast "Apokalypse und Filterkaffee" das Zeitgeschehen.