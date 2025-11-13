Eddie Murphy sitzt vor dem Fernseher und ist von der Streaming-Auswahl überfordert. „Absolut nichts anzuschauen …“, feixt er und lacht, das tut er in diesem Dokumentarfilm über sein Leben praktisch ununterbrochen. „Dabei sind sogar fünf Filme von mir dabei!“ Dann beginnt „Being Eddie“. Und man muss sagen: Man kann sich das sehr gut anschauen.
FilmEin Mundwerk wie eine Waffe
Lesezeit: 3 Min.
Eddie Murphy war ein Wegbereiter für schwarze Schauspieler und Komiker in Hollywood. Und jetzt? In einer neuen Netflix-Doku erzählt und lacht er über sein Leben.
Von Florian Kaindl
Comedy:Sie sind so frei
Fast die komplette erste Reihe der Stand-up-Comedy hat sich für ein Festival in Riad einkaufen lassen, mit dem der saudi-arabische Alleinherrscher Mohammed bin Salman sein Image aufbessern will. Über den Offenbarungseid einer Kunst, die behauptet, die oberste Hüterin der Meinungsfreiheit zu sein.
Lesen Sie mehr zum Thema