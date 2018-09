7. September 2018, 18:58 Uhr Begleitprogramm Von Fälschungen und Illusionen

Zur aktuellen Schau hat die Kunsthalle Vorträge, Konzerte und Partys organisiert. Einmal pro Monat wird zum "Afterwork" abends länger geöffnet. Wissenswertes über Sehgewohnheiten oder Betrug erfährt man bei Vorträgen.

Von Johanna Pfund

Wer wird schon gerne hinters Licht geführt? Ach, eigentlich jeder, der Spaß am Entdecken hat - und entdecken kann man vieles in der Schau "Lust der Täuschung" in der Kunsthalle München der Hypo Kulturstiftung, die noch bis 13. Januar 2019 läuft. Vom römischen Fresko über klassische Trompe-l'Œil-Gemälde bis zum virtuellen Balancierakt reicht die Bandbreite der Exponate, es ist ein Ritt durch Jahrhunderte des Spiels mit der menschlichen Wahrnehmung.

Die Idee für die Ausstellung stammt vom Direktor der Kunsthalle, Roger Diederen, realisiert wurde die Schau schließlich in Zusammenarbeit mit dem Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen. Dort wird die Schau in abgeänderter Form von Februar an zu sehen sein. Als Kuratoren zeichnen Diederen, Andreas Beitin sowie Anja Huber, Annette Lagler und Franziska Stöhr verantwortlich.

Zum entspannten Ausstellungsbesuch am Ende des Tages lädt die Kunsthalle einmal pro Monat mit dem "Afterwork": Von 18.30 bis 22 Uhr kann man die Schau besichtigen und danach bei Musik entspannen oder in der Virtual Reality Lounge in neue Welten eintauchen. Nächster Termin ist am 19. September, es folgen 17. Oktober und 21. November.

Gefeiert wird natürlich auch wieder: Gemeinsam mit dem Club Harry Klein ist am 8. November "Re-Act" angesagt, mit Musik von Seth Schwarz und Eros & Ninja, die Visuals übernimmt Sicovaja.

Dass die klassische Musik das Täuschen und Verführen liebt, hört man beim Konzertabend am 9. Oktober.

Vier Vorträge ergänzen das Programm: Am 11. Oktober spricht Sehforscher Michael Bach über optische Täuschungen, Zauberer Markus Laymann erzählt am 30. Oktober über die Lust am Staunen. Wer in Kunst investieren will, sollte am 6. November kommen: Zwei Kunstfahnder berichten aus ihrem Alltag. Die Reihe schließt mit Tina Sauerländers Vortrag zu Virtual Reality und Illusion am 13. November. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr.

Der Eintritt kostet zwölf Euro, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren zahlen ein Euro. Weitere Infos unter: www.kunsthalle-muc.de