Die Ausstellung "Van Dyck" läuft bis 2. Februar in der Alten Pinakothek in München. Von den 109 Exponaten stammen 60 aus dem Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die Liste der Leihgeber reicht vom Metropolitan Museum of Art über den Louvre bis zu den National Galleries of Scotland.

Einen Einblick in die Forschungsarbeiten gewähren die Kuratorenführungen am 19. 11., 3. 12., 17. 12., 7. 1., 21. 1., 28. 1., jeweils um 19 Uhr oder am 2. 2. um 16 Uhr.

Vorträge ergänzen das Programm. Adam Eaker vom Metropolitan Museum of Art erläutert am 11. 12. ab 18.30 Uhr die Inszenierung des Porträts. Über die Studienköpfe referiert Nico Van Hout, Kurator am Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, am Mittwoch, 15. 1., ab 18.30 Uhr.

Kunst, Musik und Bier aus Flandern gibt es bei den After-Work-Abenden am 5. 12., 9. 1. und 23. 1., ab 19 Uhr. Familien, die selbst aktiv werden wollen, können sich in Workshops an Selbstporträts oder an Kostümen versuchen. Geöffnet ist dienstags und mittwochs von 10 bis 21 Uhr, donnerstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. www.pinakothek.de