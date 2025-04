Ein Plattenladenbesitzer aus Vancouver könnte eine extrem seltene Probeaufnahme der „Beatles“ gefunden haben. In seinem Regal.

Von Jakob Biazza

Man kann Rob Firth keinen Vorwurf machen, dass er lang nicht erkannte, was für einen Schatz man ihm womöglich einst in seinen Laden getragen hatte. Als Plattenhändler, der sich auf Raritäten und Absurdes spezialisiert hat, bekommt man es in 44 Betriebsjahren mit allerlei Sonderlingen zu tun, die Aufnahmen anschleppen und behaupten, es handle sich um einmalige Bootlegs, hochgradig verschollene Mitschnitte und andere absolute Weltsensationen. Wer da nicht lernt, die Ohren auf Durchzug zu schalten, wird schnell verrückt.