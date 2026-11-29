Als die Beach Boys 1988 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, ging zuerst ihr Mastermind, Brian Wilson, ans Mikrofon. Der Sänger und Songwriter dankte vielen Menschen, vor allem jenen, deren Musik ihn in seinem Leben inspiriert habe (also im Grunde fast allen). Danach übernahm Mike Love. Er sprach zunächst von Harmonie. In der Welt. In den Chören seiner Band, die ja tatsächlich über all die Jahrzehnte strahlten und glitzerten und schwebten wie die Sonne über einem besonders kalifornischen Meer. Dann fing er an, Anwesende und Abwesende sukzessive zu beleidigen.

Paul McCartney könne heute nicht hier sein, weil er sich gerade vor Gericht mit Ringo und Yoko streiten müsse, sagte er. Die Beach Boys, fuhr er etwas später fort, hätten in diesem Jahr etwa 180 Shows gespielt. „Ich würde gerne sehen, wie die Mop Tops das schaffen. Und: „Ich würde gerne sehen, wie Mick Jagger auf diese Bühne kommt und ‚I Get Around‘ anstelle von ‚Jumpin’ Jack Flash‘ singt.“ Überhaupt würde der Rolling-Stones-Frontmann sich ja seit jeher in die Hose machen („be chickenshit“), wenn es darum ging, mit den Beach Boys auf einer Bühne zu stehen.

Als Love weg war, sprang Elton John, der die Laudatio gehalten hatte, nochmal ans Mikro und rief eilig: „Thanks fuck he didn’t mention me.“ In einem Interview mit dem Guardian erklärte Love im Jahr 2013, er habe an dem Tag eben nicht meditieren können.

„Für alle, die denken, Brian könne übers Wasser laufen, werde ich immer der Antichrist sein“

Die Harmonie also. Wenigstens kurz. Im Jahr 1961 verreisten Brian Wilsons Eltern über ein Sommerwochenende und ließen ihm und seinem Cousin Mike Love etwas Geld da. Für Essen. Sie waren kaum zur Tür hinaus, da trugen die beiden das Geld in einen Musikladen, um sich Equipment zu leihen. Als die Eltern am Sonntagabend zurückkamen, waren Mike und Brian sehr hungrig – und hatten einen Song namens „Surfin’“ geschrieben. Den Nukleus. Es sollte eine recht umfangreiche Sammlung an Ähnlichlautendem folgen. „Surfin’ U.S.A.“, „Surfin’ Safari“, „Surfing Girl“ und mehr Meersalz-und-Strand-hungrige Chor-Hymnen, von denen Love viele mit seinem federnden Bariton und seiner Liebe für Doo Wop und R’n’B prägte und zu riesigen Hits machte.

Dann kam der Bruch. Ästhetisch. Und menschlich.

Wilson fand zum LSD und dem anderen Zeug, und erschloss sich – trotzdem, nicht deswegen – ein neues musikalisches Universum. Michael Edward Love, geboren im März 1941 in Los Angeles, fand Drogen sehr schnell unerträglich und erschloss sich, vielleicht auch deswegen, einen für die Zeit recht sperrigen Konservatismus. Wilson schrieb Mitte der Sechziger das Meisterwerk „Pet Sounds“. Und unter Pop-Gelehrten und Fans verbreitete sich bald das Narrativ, Love sei ungefähr ab dieser Zeit sehr stetig und unaufhaltsam in eine Fundamentalopposition gedriftet. Zur Band. Zu ihrer Musik. Auf jeden Fall zu ihren Texten. Und schon auch ein bisschen zur Welt. „Für alle, die denken, Brian könne übers Wasser laufen“, schrieb er in seiner Autobiografie (Titel: „Good Vibrations“), „werde ich immer der Antichrist sein.“

Die Mitglieder der „Beach Boys“ posieren 1980 mit ihrem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame: Mike Love, Carl Wilson, Brian Wilson, Al Jardine and Bruce Johnston (v.l.). Foto: Lennox McLendon/AP

Gesichert ist, dass Love Wilson 1992 wegen übler Nachrede verklagte. In dessen Autobiografie (Titel: „Wouldn’t It Be Nice“) habe Wilson seinen, Loves, Beitrag zu den Kompositionen der Beach Boys heruntergespielt. Eine Einigung brachte Love 1,5 Millionen Dollar. 1993 erstritt er sich weitergehende Songwriting-Credits an 35 Stücken der Band. 1998 sicherte er sich den Namen „Beach Boys“, weshalb er in den Folgejahren wiederum regelmäßig Bandkollegen vor Gericht brachte, wenn die es wagten, eine Tour, nur zum Beispiel, als „Al Jardine of the Beach Boys“ anzukündigen. 1988 schrieb er unter anderem den Song „Kokomo“, der der erste Nummer-eins-Hit unter dem Namen Beach Boys seit mehr als 20 Jahren wurde.

Auch drum herum tat Love viel dafür, sich in der eigenen Peer-Group den Ruf zu ruinieren. Eine 50-Jahre-Reunion-Tour der Band endete im Jahr 2012 im Streit, weil Love bereits zuvor gebuchte Termine lieber mit seiner eigenen Beach-Boys-Formation spielen wollte. 2020 sammelte er mit dieser Formation Spenden für Donald Trumps Wahlkampf. 2024 ehrte er den frisch wiedergewählten Präsidenten mit einem Konzert auf dessen Anwesen Mar-a-Lago.

In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone aus dem Jahr 2016 reflektierte er seine ambivalente Beziehung zur Band so: Wenn man die ganze menschliche Dysfunktionalität der Beach Boys für einen Moment ausblende, die Schwächen, Klagen, Probleme, bliebe doch immer die Musik. „Das ist doch die eigentliche Geschichte, nicht wahr? Der Wert der Musik. Und das, was sie so vielen Menschen bedeutet habe.“ Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.

Am 28. November ist der sehr streitbare Künstler Mike Love, der unbestreitbar ein paar der allerschönsten Harmonie-Gesänge des Pop in die Welt geschickt hat, gestorben. Er wurde 85 Jahre alt.