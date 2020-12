Nein, niemand in Deutschland wird mundtot gemacht. Auch wenn einige in Kultur und Wissenschaft das behaupten. Was soll diese Ohnmachtspose?

Kommentar von Ronen Steinke

Was genau meinen diejenigen im deutschen Kulturbetrieb, in der Wissenschaft oder in der Welt der Museen, die da nun auch am Donnerstag in Berlin beklagen, man könne hierzulande nicht mehr Israel kritisieren, ohne seine Karriere aufs Spiel zu setzen? Wovon genau sprechen diejenigen, die behaupten, man könne radikale Kritiker der israelischen Politik oder des Zionismus nicht einmal mehr zum Gespräch einladen, ohne dass man von der geballten Macht des politischen Establishments überfahren werde?