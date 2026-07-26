Die Wochen vor den Bayreuther Festspielen waren von Kontroversen geprägt. Zum Auftakt gab es jetzt Bekenntnisse gegen Antisemitismus, Pathos, Leidenschaft – eine große Versöhnungsshow.

Was für ein Wahnsinn! Die ganze Bühnenbreite des Bayreuther Festspielhauses füllt beim Festakt zur 150-Jahr-Feier der Festspiele ein zwischen Comic, Frechheit, Neorealismus, Straßenkunst und Computerdesign sich austobendes Bild des Muralisten Adam Heat. Unschwer erkennt jeder gewiefte Wagnerianer Schlüsselmomente aus Richard Wagners Leben und Bayreuths Geschichte.