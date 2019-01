24. Januar 2019, 18:52 Uhr Bayreuth/Abu Dhabi "Walküre" in Abu Dhabi

Die Bayreuther Festspiele gastieren mit der "Walküre" aus dem Zyklus "Der Ring des Nibelungen" in Abu Dhabi. Allerdings in einer vereinfachten Version - mit Orchester und Sängern, aber ohne Bühnenbild oder Kostüme, wie Festspiele-Sprecher Peter Emmerich mitteilte. Stattdessen erzählt ein für das Projekt gedrehter Film das Drama der "Walküre" begleitend zur Musik. Die Leitung der beiden Aufführungen am 30. Januar und 1. Februar übernimmt Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz. Den Siegmund wird Stephen Gould singen, die Sieglinde Daniela Köhler. Die Rolle der Brünnhilde ist mit Catherine Foster besetzt, die des Wotan mit Egils Silins. Die Einladung kam aus Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die dortige Kultur- und Tourismusbehörde habe seit mehr als vier Jahren mit den Bayreuther Festspielen und deren Leiterin Katharina Wagner an dem Projekt gearbeitet, sagte Ronald Perlwitz, der in der Behörde für Musik zuständig ist.