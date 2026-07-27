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Bayreuther FestspieleDas Scheitern des Großmauls

Lesezeit: 4 Min.

Wenig bekannt, aber ein Meisterstück in Sachen Zerstörung, Verzweiflung und Lust am Untergang: In „Rienzi“ (hier ein Bild der Generalprobe) erzählt Wagner die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines römischen Mittelalter-Politikers.
Wenig bekannt, aber ein Meisterstück in Sachen Zerstörung, Verzweiflung und Lust am Untergang: In „Rienzi“ (hier ein Bild der Generalprobe) erzählt Wagner die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines römischen Mittelalter-Politikers. Enrico Nawrath/picture alliance/dpa/Bayreuther Festspiele

Bayreuth zeigt ausnahmsweise zur 150-Jahr-Feier Wagners Frühwerk „Rienzi“. Der Erfolg ist durchschlagend – sollten solche Experimente in Zukunft zur Regel werden?

Von Reinhard J. Brembeck

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Was für ein Jubel! Nach fast sechs Stunden in Bayreuths Festspielhaus tobt ein für das Wagner-Festival ungewöhnlicher Begeisterungssturm los, angereichert mit Getrampel und Bravi-Rufen. Die Dirigentin Nathalie Stutzmann und der Tenor Andreas Schager stehen ganz oben in der Publikumsgunst. Weil sie Aufstieg und Fall des römischen Mittelalter-Politikers Rienzi als hochemotionales Breitklangspektakel lebendig machten, mit sich steigernder Inbrunst, bis alles in der furiosesten Schlusskatastrophe der Operngeschichte explodiert. Richard Wagner hat im Finale des „Rienzi“ sein nicht zu toppendes Meisterstück geliefert in Sachen Zerstörung, Verzweiflung, Lust am Untergang. Das erzeugt in Bayreuth einen Begeisterungsrausch, dem sich niemand im Raum entziehen kann.

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