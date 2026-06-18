Kehrtwende in Bayreuth: Festspielleiterin Katharina Wagner entschuldigt sich bei Michel Friedman und lädt ihn ein, zu den Festspielen zu kommen. Das abgesagte Gedenkkonzert soll wie geplant stattfinden – ein paar Details sind aber noch zu klären.

„Eine reine Jubelfeier wäre für mich unerträglich!“ Mit unter anderen diesen Worten hat die Urenkelin Richard Wagners und amtierende Festspielleiterin in Bayreuth, Katharina Wagner, den Publizisten Michel Friedman am Donnerstag Nachmittag um Verzeihung gebeten. In einem Brief, aus dem wir mit Erlaubnis Wagners zitieren, heißt es: „Es tut mir wirklich sehr leid!“