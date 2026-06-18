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Bayreuther Festspiele„Es tut mir wirklich sehr leid!“

Lesezeit: 3 Min.

Die Festspielleiterin Katharina Wagner und der Publizist Michel Friedman sind wieder im Dialog.
Die Festspielleiterin Katharina Wagner und der Publizist Michel Friedman sind wieder im Dialog. Karl-Josef Hildenbrand/dpa; IMAGO

Kehrtwende in Bayreuth: Festspielleiterin Katharina Wagner entschuldigt sich bei Michel Friedman und lädt ihn ein, zu den Festspielen zu kommen. Das abgesagte Gedenkkonzert soll wie geplant stattfinden – ein paar Details sind aber noch zu klären.

Von Moritz Baumstieger und Alexander Gorkow

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„Eine reine Jubelfeier wäre für mich unerträglich!“ Mit unter anderen diesen Worten hat die Urenkelin Richard Wagners und amtierende Festspielleiterin in Bayreuth, Katharina Wagner, den Publizisten Michel Friedman am Donnerstag Nachmittag um Verzeihung gebeten. In einem Brief, aus dem wir mit Erlaubnis Wagners zitieren, heißt es: „Es tut mir wirklich sehr leid!“

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Michel Friedman sollte zum Auftakt der 150. Bayreuther Festspiele über Antisemitismus, Richard Wagner und Aufarbeitung sprechen. Die Veranstaltung wurde wegen „Sicherheitsbedenken“ abgesagt. Was hätte er zu sagen gehabt – und was sagt er nun?

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