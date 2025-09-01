Der legendäre „Teppich von Bayeux“ geht nach vielen Hundert Jahren Abwesenheit auf Besuch in seine Heimat England – falls die Franzosen nicht noch rebellieren.

Von Alexander Menden

Wie wäre die Geschichte Englands verlaufen, hätte das Heer des englischen Königs Harald Godwinson am 14. Oktober 1066 den Befehl befolgt, unter allen Umständen die Stellung zu halten? Man weiß es nicht. Jedenfalls stürmten die Angelsachsen bei der Schlacht von Hastings den zur Flucht ansetzenden normannischen Invasoren nach und gaben damit ihre vorteilhafte Position auf einer Anhöhe auf. Das Ergebnis: Die Normannen siegten und Wilhelm, Herzog der Normandie, der bis dahin als „der Bastard“ bekannt gewesen war, sicherte sich die englische Krone und einen neuen Beinamen: Wilhelm der Eroberer.