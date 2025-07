Der späte Ferienbeginn im Süden trifft alle Jahre wieder auf den Neid der anderen Bundesländer. Aber wer dieses Unrecht beseitigen will, unterschätzt die bayerische Lust am Exzeptionalismus.

Von Roman Deininger

Der Bundeskanzler hat in dieser Woche Bayern besucht, so könnte man den Vorgang natürlich beschreiben. Dem Geist der Sache wird man aber wohl eher gerecht, wenn man sagt: Der Ministerpräsident hat den Bundeskanzler in Bayern empfangen. Zumal Markus Söder diesen Empfang ja auch nicht geschäftsmäßig in seiner Münchner Staatskanzlei vollzogen hat, sondern auf der Zugspitze, tatkräftig unterstützt von Schuhplattlern und Gebirgsschützen.