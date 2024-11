Von Marie Schmidt

Den hat er nun gewonnen. Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer bekam nach einer halbstündigen Jurydiskussion den Bayerischen Buchpreis für seinen Roman „Die Projektoren“. Aber die Spannung schien ihn nicht verlassen zu wollen. Er kam auf die Bühne, nahm den kleinen weißen Löwen aus Nymphenburger Porzellan entgegen und blickte ihn ernst an. Dann sprach er ein paar Sätze zur heiligen Kunst in der Allerheiligen Hofkirche in München.