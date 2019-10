Geboren aus Zettelkästen und nun hinaus geschickt in die weite Welt des Internets: Der Thesaurus linguae Latinae ist seit diesem Dienstag online und kostenlos verfügbar. Nach 125 Jahren kann das international besetzte Thesaurus-Team der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Bände A bis M und O bis P vorlegen. Das sind etwa 80 000 Din-A4-Seiten, dazu ein Index der zitierten Autoren und Werke. Die Veröffentlichung sei Teil ihrer digitalen Strategie, verkündet die Akademie, die ausdrücklich eine größtmögliche Nutzung der langjährigen Forschungsergebnisse wünscht. Das Mammutprojekt, an dem in den Räumen am Hofgarten gearbeitet wird, bezieht alle überlieferten lateinischen Texte aus der Zeit 600 vor bis 600 nach Christus mit ein. Das können literarische und philosophische Werke, juristische Abhandlungen oder Kochrezepte und Inschriften aus der Antike sein. Basis des Wörterbuchs, das 2050 komplett sein soll, sind zehn Millionen handgeschriebene Zettel (www.thesaurus.badw.de/tll-digital/tll-open-access.html).