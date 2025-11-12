Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben alles richtig gemacht, umsichtig gearbeitet, so Bayerns Kunstminister Markus Blume, und seien von dem Vorwurf des „Organisationsversagens“, den er selbst im Frühjahr erhoben hatte, nun offiziell freigesprochen. Das gehe aus zwei Berichten hervor, die er auf Wunsch des Bayerischen Landtags in Auftrag gegeben hat, nachdem die SZ im Februar über eklatante Missstände und Versäumnisse bei der Provenienzforschung und der Restitution von NS-Raubkunst geschrieben hatte. Er stellte die Berichte am Mittwochmorgen im Landtagsausschuss für Kunst und Wissenschaft vor. Am Abend zuvor hatte er – zu Wiener Schnitzel – bereits die Presse informiert. Blume versuchte, „nach einem wilden Jahr“ einen Neuanfang ausrufen, daher ja auch die Ersetzung des langjährigen Generaldirektors Bernhard Maaz durch den ehemaligen Münchner Kulturreferenten Anton Biebl. Doch je länger die Diskussionen anhielten, desto mehr trübte sich das Bild ein.