Bayerische Geschichte Die Sehnsucht der Revolutionärin

Eine kleine Ausstellung und ein neuer Materialband zu Ehren von Sarah Sonja Lerch

Von Antje Weber

Wie sieht eine Revolutionärin aus? Glaubt man der Zeitschrift Simplicissimus, dann hat sie wirres Haar und hängende Mundwinkel. Und als Heuchlerin verbirgt sie, während das übrige Volk hungert, in ihrer Wohnung eine Speisekammer voller Mehl, Zucker und Schinken.

Die Karikatur "Haussuchung bei der Revolutionärin" vom 26. Februar 1918 ist widerwärtig. Sarah Sonja Lerch, der dieser Hohn gilt, sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Die 35-Jährige hatte bei den Januarstreiks an der Seite des Sozialisten und späteren Freistaat-Gründers Kurt Eisner agitiert, war bei Versammlungen vor Arbeitern aufgetreten. Die auch als "russische Steppenfurie" abgewertete Aktivistin wurde danach nicht als einzige festgenommen. Doch sie war die einzige, die vom Gefängnis Neudeck nach Stadelheim verlegt wurde. Und die einzige, die dort umkam: Am 29. März 1918 wurde sie erhängt an einem Heizungsrohr aufgefunden, so der offizielle Todesbericht. Ob sie Selbstmord begangen hat oder ob man eine vermeintliche russische Spionin aus der Welt schaffen wollte, wird wohl für immer offen bleiben.

Immerhin weiß man inzwischen überhaupt etwas über diese bemerkenswerte Frau, die ihren Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit, Sozialismus mit dem Leben bezahlte. Das ist den Autoren Cornelia Naumann und Günther Gerstenberg zu verdanken; nach jahrelanger Recherche präsentieren sie in diesem Jahr in einer Art Mehrstufenplan ihre Ergebnisse. Nachdem Naumann im Frühjahr bereits den Roman "Der Abend kommt so schnell" über "Münchens vergessene Revolutionärin" veröffentlicht hatte, sind nun die verwendeten Materialien in einer kleinen Ausstellung im Verdi-Kulturforum zu sehen - und dazu in einem umfassenden Materialband unter dem Titel "Ich hoffe noch, dass aller Menschen Glück nahe sein muss" (Verlag Edition AV) zusammengestellt. Damit schließt sich eine Lücke in der Geschichtsschreibung über die Revolution 1918/19 in Bayern - und die Rolle der Frauen darin.

Die Hintergründe der Revolution sind so komplex wie die wechselnden Lebensstationen von Sarah Sonja Lerch. Die Ausstellung gibt unter Stichworten wie "Das begabte Kind" oder "Die Grenzüberschreiterin" einen Überblick, anhand von Bildern, Dokumenten und Briefen. Noch größeren Gewinn hat, wer zusätzlich an einer Führung teilnimmt oder eines der Bücher liest. Dann lässt sich noch besser die Entwicklung der 1882 in Warschau geborenen Sarah Rabinowitz nachvollziehen, die als Aktivistin des jüdischen Arbeiterbunds 1905 erstmals im Gefängnis in Odessa landet, in Wien, Bern, Zürich und schließlich Gießen lebt und als eine der ersten Frauen dort studiert.

"Die Schweigende" wird sie jedoch nach ihrer Heirat mit dem Romanisten Eugen Lerch (übrigens einem LMU-Kollegen Victor Klemperers). Mit ihm scheint Sonja Lerch von 1913 an in häuslicher Zurückgezogenheit in München zu leben - bis sie auf einmal öffentlich die Stimme erhebt. Und wieder zum Schweigen gebracht wird; nicht zuletzt durch den eigenen Mann, der sich von der Inhaftierten abwendet und die Scheidung einreicht.

Wie die Briefe aus dem Gefängnis zeigen, verteidigt ihn seine Frau dennoch bis zuletzt; den Verrat will sie nicht erkennen. Schließlich, so schreibt sie an eine Freundin, komme es doch "im innerlichen Sinn nicht auf die äußerliche Tätigkeit an, auch nicht auf Tatsachen des Lebens an, sondern auf die tiefsten Beweggründe, auf die Seele der Tatsache". Wie ein Vermächtnis kann man auch weitere Sätze dieses Briefes lesen: "Sehnsucht nach Friede und Schaffen muss jeder empfinden, der Liebe zum Leben und Menschen hat", schreibt Sarah Sonja Lerch. "Und ich denk mir, dass durch die Leiden und Opfer die Menschen anders werden und sich zum gegenseitigen Verständnis durchringen. Aus so vielen Leiden muss doch was gutes und helles, muss Liebe und Wille zum neuen Leben entstehen." Ihr eigenes Leiden aber wird dunkel enden.

