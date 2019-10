Das Leopold-Mozart-Haus in Augsburg eröffnet Ende Januar 2020 mit Verspätung wieder. Elf Themenräume sollen die Lebensgeschichte des Komponisten und Vaters von Musikgenie Wolfgang Amadeus Mozart erzählen, wie die Stadt Augsburg am Freitag mitteilte. Leopold Mozart wurde am 14. November vor 300 Jahren in Augsburg geboren; später zog er mit seiner Familie nach Salzburg. Eigentlich sollte das seit gut einem Jahr geschlossene Mozarthaus unweit des Doms pünktlich zum runden Geburtstag des Künstlers wieder besuchbar sein. Wegen diverser Probleme müsse der Termin nun aber verschoben werden. Die Kosten für die Arbeiten bezifferte die Stadt auf 926 000 Euro. Etwa 400 000 Euro kämen aus Fördermitteln von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, dem Bezirk Schwaben, der Bayerischen Landesstiftung sowie von Spendern und Sponsoren.