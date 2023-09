Von Gerhard Matzig

Auf dem sogenannten Wohngipfel an diesem Montag im Kanzleramt wird das legendäre Gute-Nacht-Ritual der Waltons vermutlich keine Rolle spielen. Dabei würde es sich lohnen, unter den Stichworten Norm-Wahn und Bürokratie-Exzess daran zu erinnern. Also: "The Waltons", das war in den Siebzigerjahren (in den USA, mit Wänden in der Dicke von höchstens Karlsbader Oblaten) eine TV-Serie, die das karge und dennoch zuversichtliche Landleben einer Großfamilie nach der Weltwirtschaftskrise zeigt.