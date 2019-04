10. April 2019, 07:36 Uhr Interview am Morgen: Schorsch Kamerun "Hier wurde schon auch gebattlet, wer gerade das coolste Zeug hervorbringt"

Schluss mit dem Jubel-Konsens im Bauhaus-Jahr! Schorsch Kamerun trägt die Kunstschule in einem Theaterstück zu Grabe - und erklärt, warum die radikalste Kunst gern bei RTL 2 landet.

Interview von Egbert Tholl

Schorsch Kamerun ist nach längerer Zeit mal wieder mit den Goldenen Zitronen auf Tour - der Punk-Band, die er 1984 gegründet hat und deren Sänger er bis heute ist. Im Juni hat an der Berliner Volksbühne außerdem "Das Bauhaus - Ein rettendes Requiem" seine Uraufführung, für das er verantwortlich ist. Ein Gespräch darüber, warum man das Bauhaus zu Grabe tragen muss, um es zu retten - in der Pause des Soundchecks.

SZ: Was wird das "rettende Requiem"?

Schorsch Kamerun: Ich mache seit ein paar Jahren begehbare Konzertinstallationen, meist zu gegenwärtigen Themen, zuletzt am Theater Basel auch mal eine konzertante Peter-Handke-Bearbeitung. Das klappt ganz gut. Nun war an der Volksbühne der Auftrag "Bauhaus" schon gesetzt, noch aus der Dercon-Zeit. Klaus Dörr, derzeitiger Intendant, hat mich gefragt, ob ich mir dazu etwas vorstellen könnte. Jetzt nähere ich mich also den Grundfragen von Bauhaus an. Wir spielen das im ganzen Haus.

Interview am Morgen Diese Interview-Reihe widmet sich aktuellen Themen und erscheint von Montag bis Freitag spätestens um 7.30 Uhr auf SZ.de. Alle Interviews hier.

Was sind denn die Grundfragen?

Unseren Ansatz bezeichnen wir als Requiem, also Zugrabetragung, weil wir uns zuerst einmal aus dem Kanon des alles vereinnahmenden "100 Jahre Bauhaus"-Jubiläumseifers befreien müssen. Wir hoffen, so etwas unbeeindruckter auf die radikalen Ausgangsvisionen der Modernen von damals schauen zu können. Uns nervt der jubelnde Konsens, scheinbar jeder findet es super, kann sich hinter ein deutsches Vorzeige-Phänomen stellen, das so herrlich markentauglich in die Welt ausgeschwärmt ist. Mich beschleicht da ein Rammstein-, wenn man freundlicher ist, ein Kraftwerk-Gefühl.

Nehmen wir lieber Kraftwerk.

Ja, passt wahrscheinlich besser, weil Kraftwerk tatsächlich ein feiner ästhetischer Bote ist mit unbedingtem Modernitätsanspruch, einerseits kalt preußisch, aber darin mit untypisch irrlichtiger Melancholie. Bei Bauhaus verhält sich das aber noch anders. Viel universeller ging es hier um eine umfassende künstlerisch-humanistische Daseinsuntersuchung in einer zutiefst gescheiterten Umgebung, einem Europa im Staub. Die damalige Stimmung war eine umfassende Ausnahme: Aufbruch und Dadaismus, Anarchismus und Ideologie, Dichtern, die Bayern regierten, dem "Neuen Menschen" und so weiter. Bis die ewigen Normierer ihre antiprogressiven Schlagbäume rausholten. Aber erst einmal war begeistertes, sprichwörtliches Austesten.

Das ist doch schön.

Ja, das ist schön, aber irgendwann kommen jedes Mal diejenigen, die das festgelegter lesen wollen, um gut exportierbare Denkmalpflege zu betreiben.

Was stört Sie daran?

Die Verkürzung, das "Einpackenwollen". Das finde ich elend. Und dass man so heilig spricht. Obwohl - und das ist ja kein Geheimnis - Vertreter des Bauhauses zumindest kollaboriert haben, auch im Dritten Reich.

Es gibt ja, in Italien noch stärker als in Deutschland, eine durchlässige Grenze zwischen der Architektur der Moderne und der des Faschismus.

Absolut. Aber auch hier lässt sich zurückverfolgen, dass dem Bauhaus Nahestehende zum Beispiel KZ-Baracken entwarfen.

Was wenig bekannt ist.

Nichts noch so Großes ist nur rühmlich! Bauhaus ist nicht nur das tolle "gemischt Radikale", oder das ansehnliche "schlicht Reduzierte". Schon bei den drei maßgeblichen Direktoren lassen sich starke Unterschiede ablesen. Und gefühlt flattert jeden Tag eine neue Deutung herein: "Gropius machte keinen Unterschied zwischen Schülern und Meistern", als Nächstes wird er als extrem "autoritär-eigennützig" wahrgenommen. Schwer, das sauber zu halten. Trotzdem, es bleibt ein Faszinosum.

Auch für Sie?

Es gefällt mir, Bauhaus wie eine Factory zu begreifen, die mit großer Diversität an einem einzigen Ort teils unverträglich Geglaubtes zu verbinden suchte. An dem man aus Musik, Tanz und Architektur, aus Handwerk und freiem, diskursivem Kunstprobieren gesellschaftlich gestalten wollte. Das doch toll! Ich finde, auch unsere heutigen, mitten in den Städten stehenden Theater sollten solche Ansprüche viel offensiver formulieren. Zu Bauhaus glaube ich, dass man aufpassen muss, nicht nur die ewigen Welthits ständig auf die Bühne zu zerren, das ist öde und tödlich museal.

Spielt es eine Rolle, dass das Bauhaus gutes Design für die Massen herstellen wollte, inzwischen etwa ein Marcel-Breuer-Stuhl als teures Objekt in großbürgerlichen Wohnungen steht?

Das ist ja oft so. Die radikalste Kunst landet gern im Museum, in einem Luxuskaufhaus oder bei RTL 2. Dieses Eintütenwollen von Autorenschaft, die Gier nach dem Original, das ist mir wirklich zuwider. Ich empfinde einen regelrechten Ekel, wenn ich in diese großartigen Wohnungen komme, und da steht dann dieses großartige Zeugs rum. Das ermordet sich gegenseitig zu Stein. Trotzdem würde ich Geschenke aus dem Bereich annehmen ..

Ein paar Sachen hätte man vielleicht doch selbst gern.

Schon, aber würden Sie sich das wirklich hinstellen? Man hat Geschmack, präsentiert etwas Wertiges und gleichzeitig generös Wissendes? Ich glaube übrigens, dass genau das nicht zufällig mit drinsteckt in den formalen Positionen. Freche These: Es ist maskulin gewollt. Hier wurde schon auch gebattlet, wer gerade das coolste Zeug hervorbringt.

Also gab es damals viel männliches Getue beim Bauhaus?

Na ja, nicht so sehr, wenn man in Betracht zieht, wie maßgeblich Frauen am Bauhaus beteiligt waren. Und dann wieder, wie es weitergegangen ist, dass sich vor allem agile Männchen darum gekümmert haben, was man haben sollte und was nicht. In den architektonischen Entwürfen, in Tel Aviv, in Stuttgart, wo auch immer, sind das Bauhaus und ähnliche Entwürfe vielleicht besser zu erleben. Die Idee von einem attraktiv verdichteten Zusammenleben bleibt ja.

Die Häuser sind besser als die Dinge?

Die sind leider auch etwas Geschmäcklerisches geworden. Ironischerweise weil sie so zukunftsorientiert sind.

Außerdem sind die meisten Sitzmöbel unbequem. Auf denen will man nicht sitzen, die erfüllen eine skulpturale Aufgabe.

Ich weiß es nicht, ich bin da fast teenager-mäßig skeptisch. Mir imponiert die schöne Kühle, aber mich schreckt die professionelle Strenge.

Was ist das wichtigste Vermächtnis des Bauhauses?

Man sollte verstehen, dass Bauhaus und andere ein wichtiger Gegenentwurf waren zu Militarismus und vereinfachendem Populismus. Es formierte sich gleichzeitig das Dritte Reich und griff mit rigider Machtausdehnung nach und nach in alles ein, was "anders sein" wollte. Das ist schon eine Parallele zu heute, wo rückwärts gewandte Politik zunehmend mitbestimmt, sich in künstlerische Ausrichtungen einmischen will, es werden Anträge gestellt, mit denen die Förderung unangenehmer Projekte verhindert werden soll. Allein wegen dieser Parallelen muss das Bauhaus einem etwas bedeuten und an seine im Ganzen progressive Intervention erinnert werden.