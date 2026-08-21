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„Bauhaus-Manifest 2026“Gropius grüßt die AfD

Lesezeit: 6 Min.

Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Landesvorsitzender und Landesprogrammkoordinator der AfD Sachsen-Anhalt, agitiert immer wieder gegen das Bauhaus.
Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Landesvorsitzender und Landesprogrammkoordinator der AfD Sachsen-Anhalt, agitiert immer wieder gegen das Bauhaus. Jens Schluter/AFP

Rechtsaußenpolitiker wie Hans-Thomas Tillschneider ätzen gegen den Geist des Bauhauses, nun will Kulturminister Weimer ihn mit einem Manifest verteidigen. Ehrenwert? Ja. Aber auch bisschen zum Verzweifeln.

Von Peter Richter

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Ein „Bauhaus-Manifest 2026“ ist am Donnerstag verkündet worden. Ein „breites Bündnis aus Kultur, Handwerk, Architektur und Kirchen“, hieß es in der Meldung, rufe „auf Initiative von Staatsminister Weimer“ zur Unterzeichnung und setze ein „Zeichen für Freiheit, Offenheit und Kreativität.“

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